Voor vijfde keer ingebroken in vakantiehuis naast Sint-Donaaskerk Mathias Mariën

19 maart 2019

12u01 0 Brugge In de Sint-Donaasstraat in Zeebrugge is afgelopen weekend voor de vijfde keer ingebroken in een vakantiewoning. De daders gingen aan de haal met enkele kookpotten en lakens.

De woning naast de Sint-Donaaskerk is al minstens tien jaar in handen van de familie Van der Beken en doet dienst als vakantiehuis. Vroeger hadden de eigenaars nooit last van transmigranten, maar het voorbije jaar liep het de spuigaten uit. Twee weken geleden nog moesten enkele transmigranten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor een inbraak. “Liefst vier keer hebben er al illegalen binnen gezeten in de woning”, getuigde eigenaar Amaury Van der Beken toen. Afgelopen weekend sloegen de inbrekers twee ruiten in om binnen te komen.

Camera’s

De eigenaar liet camera’s installeren en kreeg op zijn smartphone melding van de vijfde inbraak. Hij kon alles volgen op zijn gsm, maar toen de politie ter plaatse was waren de vogels al gaan vliegen. De politie onderzoekt de zaak. Wellicht gaat het opnieuw om transmigranten.