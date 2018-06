Voor rechter na neusbreuk in De Coulissen 20 juni 2018

Een Bruggeling staat voor de rechter, omdat hij in zaal De Coulissen een fuifganger een neusbreuk zou hebben geslagen. Dat zou op 13 december 2016 rond 2 uur 's nachts gebeurd zijn. T.B. deed toen aangifte bij de politie en verklaarde dat de portier hem geslagen had. Hij wees de man aan op foto en B.T. werd gedagvaard. "Maar die man is helemaal geen portier in De Coulissen. Hij werkt er in de zaal", sprak B.T.'s advocaat. "En hij heeft die man helemaal niet geslagen, hij zag hem zelfs nog nooit. Wellicht verwart hij met de echte portier. Zijn vriend verklaarde weliswaar hetzelfde, maar ook die zag het niet. En bovendien zijn er geen camerabeelden voorhanden. Ik vraag dus de vrijspraak." B.T. riskeert 2 maanden cel en 300 euro boete. Vonnis op 18 september. (JHM)