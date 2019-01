Voor het eerst cruise naar Zuid-Afrika vanuit Zeebrugge: “Bedoeling om ze vaker hier te doen starten” Bart Huysentruyt

28 januari 2019

10u30 0 Brugge Rederij Cunard start in het najaar met een eenmalige cruise vanuit Zeebrugge naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Cruises die vertrekken uit België zijn zeldzaam.

In Zeebrugge kan je op 2 november aan boord stappen van de legendarische Queen Elizabeth en koers zetten naar Kaapstad. Dat je vanuit Zeebrugge tot in Zuid-Afrika kan varen, is een unicum. Na de cruise en vier dagen Kaapstad keren de passagiers op 23 november terug met het vliegtuig naar België. Na Zeebrugge legt de Queen Elisabeth nog aan in het Engelse Southampton, Lissabon in Portugal, het zonnige eiland Tenerife en de Walvisbaai in Namibië.

Cruiserederij Cunard heeft een rijke traditie en houdt de Britse stijl in ere. Het dagelijks theeritueel, waarbij obers de gasten met witte handschoenen serveren, is een mooi voorbeeld van de Britse traditie. Het is een moment dat past bij de grandeur van het schip.

Na de aankomst in Kaapstad verblijven de gasten nog drie nachten op hotel. Dat geeft de kans om Kaapstad te ontdekken, inclusief het bezoek aan de Tafelberg en het Robbeneiland. Wijnliefhebbers halen hun hartje op in Stellenbosch. De dag voor de terugvlucht is de grote finale een trip naar het Kaapse Schiereiland, tot aan het meest zuidwestelijke punt van Afrika. In deze pakketreis zitten de cruise, de hotelnachten in Kaapstad en de terugvlucht. De reis is niet voor iedereen weggelegd: de prijzen starten vanaf 4.769 euro per persoon.

“We beseffen het belang van een startplaats”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “Het is meegenomen als een cruise in Zeebrugge start, want meestal overnachten de passagiers dan nog een nachtje extra in Brugge. Dat is goed voor de lokale economie. Het is uiteraard de bedoeling om dat in de toekomst, dankzij de cruiseterminal, in de verf te zetten.”

Interesse? Cruise Selection: info@cruiseselection.be, 03/313 60 79 en www.cunard.be.