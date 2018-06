Volvo gaat in vlammen op 05 juni 2018

02u55 0

In de Filips De Goedelaan in Brugge is gisterenmiddag een wagen in vlammen opgegaan. De bestuurder van de Volvo merkte het vuur rond 17 uur op en kon zijn wagen nog net aan de kant van de weg zetten. De man zag rook en vlammen uit de motorkap komen en alarmeerde de brandweer. Die kwam meteen ter plaatse en had de brand snel onder controle. De brandweerlieden konden niet voorkomen dat de wagen veel schade opliep. Er raakte niemand gewond, maar de Volvo is niet meer rijvaardig. De hinder voor het andere verkeer bleef beperkt. (MMB)