Volop waterpret in Boudewijnpark 23 april 2018

De zomerse temperaturen hebben afgelopen weekend honderden bezoekers naar het openluchtzwembad in het Boudewijn Seapark gelokt. Dat was dit weekend twee weken vroeger dan anders geopend. Het waterpark met glijbanen en een grote emmer opende in 2014 de deuren en is sindsdien dé publiekstrekker van het park. "We investeerden niet voor niks 1 miljoen euro in deze attractie", zegt manager Geertrui Quaghebeur. "Normaal vullen we in mei het grote waterbassin, maar door de zonnige dagen van afgelopen week hebben we besloten vroeger open te gaan. Dat heeft het park geen windeieren gelegd, want het werd gezellig druk."





Zwemmers zullen echter moeten hopen dat de temperaturen snel weer de hoogte inschieten, want deze week wordt het alvast een stuk koeler. (BHT)