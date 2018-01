Volle Burger King ontruimd na brand GRILL VAT VUUR ZESTIG KLANTEN EN PERSONEEL MOETEN BUITEN WACHTEN MATHIAS MARIËN

02u37 0 Mathias Mariën De brandweer staat met de ladderwagen aan de Burger King op de Markt. Voor de zaak staat de uitgebrande grill (inzet). Brugge Alle zestig klanten en het personeel van Burger King op de Brugse Markt zijn gisteren op het middaguur geëvacueerd na een brand. Bij het grillen van de hamburgers vatte het vet plotseling vuur. "Na een grondige inspectie konden we gelukkig snel heropenen", zegt de verantwoordelijke.

De Whoppers gingen vlot over de toonbank gistermiddag toen het rond 12.30 uur fout liep in de keuken. Daar was het personeel volop bezig met het bakken van hamburgers. Het vet op de grill was te lang blijven liggen en schoot daardoor plots in brand. De vlammen sloegen meteen hoog op richting dampkamp. Als de vlammen volledig in de dampkamp waren gekomen, was de schade waarschijnlijk heel groot geweest, maar vlak voor de aankomst van de hulpdiensten had het personeel de grill al geblust. Toch nam de brandweer geen enkel risico.





Alle klanten, minstens zestig, moesten de zaak verlaten. Die evacuatie verliep vlot. Ook het personeel moest buiten op straat wachten tot de politie de ingestelde perimeter ophief. "Om elk risico te vermijden, heeft de brandweer ook het volledige gebouw gecontroleerd", klinkt het bij de politie. Dat gebeurde zowel binnen als op het dak van het historisch gebouw. Van enig gevaar bleek uiteindelijk geen sprake meer. Heel wat klanten bleven overigens buiten wachten tot de Burger King opnieuw de deuren kon openen. Na een groot halfuur gaven de hulpdiensten groen licht. De verantwoordelijke van het restaurant reageert alvast opgelucht. "Het belangrijkste is dat we onze klanten snel opnieuw konden bedienen."





De bestellingen konden nadien hervatten. "Mensen die hun eten moesten laten staan, kregen een nieuwe bestelling. Dat spreekt voor zich", zegt Shana Van den Broeck van Burger Brands België, de overkoepelende organisatie van Burger King en Quick.





Op de Markt hadden voorbijgangers ondertussen een niet-alledaags zicht. De defecte grill én zwartgeblakerde hamburgers trokken daar heel wat kijklustigen.





Mathias Mariën Klanten en personeel van het hamburgerrestaurant wachten achter het politielint tot ze opnieuw naar binnen mogen.

Mathias Mariën