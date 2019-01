Volkskundemuseum tijdelijk gesloten door werken Bart Huysentruyt

29 januari 2019

16u10 0 Brugge Het Brugse Volkskundemuseum in de Balstraat is tot en met 1 maart gesloten omwille van schilder- en onderhoudswerkzaamheden die er plaatsvinden.

“Brugge is fier op zijn musea en wil die dan ook in goede staat houden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het logische gevolg is dat er af en toe kleine en grotere onderhoudswerken nodig zijn, die sluitingen tot gevolg hebben.” Momenteel is ook het Gruuthusemuseum dicht. Daar zijn ingrijpende herinrichtingwerken bezig. Ook het museumgedeelte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt gerestaureerd, waardoor het bezichtigen van de Madonna van Michelangelo tijdelijk niet mogelijk is.

De stad Brugge geeft op de website https://www.visitbruges.be/overzicht-gedeeltelijke-sluitingen een volledig overzicht van de (gedeeltelijke) sluitingen. De site is ook raadpleegbaar in het Frans, Duits, Engels en Spaans. Daarnaast wordt hierover ook via de sociale media geïnformeerd.