Volksjury samengesteld voor assisenproces rond dood Mikey (19): man die messteken toediende is nog steeds voortvluchtig Siebe De Voogt

22 januari 2019

18u29 0 Brugge In het Brugse assisenhof is de volksjury samengesteld voor het proces rond de dood van Mikey Peeters (19). De jongeman werd 4,5 jaar geleden na een avondje stappen doodgestoken op de Markt van Brugge door Suleyman Betelguiriev (25). Zeven vrouwen en vijf mannen zullen zich buigen over zijn lot en dat van Leuvenaar Steven Van Geel (25), die gezien wordt als mededader.

Het eigenlijke proces gaat pas maandag van start, maar dinsdagnamiddag werd al de volksjury samengesteld voor de assisenzaak tegen Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel (25). Zeven vrouwen en vijf mannen zullen moeten oordelen wie in de nacht van 29 op 30 mei 2014 welke rol gespeeld heeft in de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt. Tijdens het proces zullen de camerabeelden van het incident cruciaal zijn. Zeker is dat Betelguiriev die bewuste nacht de zes fatale messteken uitdeelde aan Mikey Peeters (19). Hij stak de jonge Bruggeling in de rug, toen die op de grond in een schermutseling verwikkeld was met Leuvenaar Steven Van Geel (25).

Hoofddader afwezig

Na de steekpartij namen Van Geel en Betelguiriev de vlucht. De Leuvenaar gaf zich een dag later aan bij de politie. Zijn kompaan vluchtte vermoedelijk naar zijn thuisland Tsjetsjenië en is op vandaag nog steeds voortvluchtig. De man laat dan ook verstek gaan. Hoewel de speurders zouden weten waar hij zich bevindt, weigert Rusland eigen staatsburgers uit te leveren. Van Geel zal het assisenproces dan weer wel bijwonen. Zijn advocaat Kris Vincke zal alles in het werk stellen om de volksjury te overtuigen van het beperkte aandeel van z’n cliënt bij de feiten.

Hobbelig parcours

Tijdens het onderzoek heeft de Leuvenaar er een bijzonder hobbelig parcours opzitten. Hij werd liefst vier keer onder voorwaarden vrijgelaten. Telkens schond hij z’n voorwaarden, waardoor hij opnieuw achter de tralies vloog. De ene keer ging Van Geel ’s nachts sigaretten kopen, de andere keer reed hij dan weer onder invloed van alcohol tegen een paaltje met de wagen van z’n vader. In de zomer van 2017 werd de man ondanks een avondklok betrapt op een terras in Leuven. Hij kwam vrij met een enkelband, maar lapte ook dat elektronisch toezicht aan z’n laars. Van Geel vluchtte weg naar Amsterdam en kon daar pas op 18 december vorig jaar weer ingerekend worden. De KI in Gent had hem dan al samen met Betelguiriev doorverwezen naar het hof van assisen.

30 jaar opsluiting

Beiden moeten er zich verantwoorden voor doodslag en riskeren daarvoor 30 jaar opsluiting. Advocaten Jef Vermassen en Jo Muylle zullen op het proces de belangen van de ouders, stiefouders, een tante en grootmoeder van Mikey verdedigen. De andere grootmoeder van de jonge Bruggeling wordt bijgestaan door meester Nadia Lorenzetti. Frederiek Wauers treedt op voor de grootvader van het slachtoffer, terwijl Franky Baert zich burgerlijke partij stelt voor een vriendin van Mikey die zelf getuige was van de dodelijke steekpartij. Vrijdag wordt in het Brugse assisenhof de akte van beschuldiging voorgelezen. Maandag gaat het eigenlijke proces van start met het verhoor van de beschuldigde.