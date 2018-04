Volksfeest voor opening 't Zand VERNIEUWING OP 14 JULI KLAAR, MAAR APOTHEOSE IN SEPTEMBER BART HUYSENTRUYT

05 april 2018

02u39 0 Brugge Nog ruim drie maanden en de grootschalige werken op 't Zand in Brugge zitten erop. De contouren van het nieuwe plein, doormidden gesneden door een nieuwe straat, zijn stilaan zichtbaar. Op 14 juli is de opening, in september volgt een volksfeest.

Geen werk in Brugge dat de afgelopen jaren meer besproken is dan de vernieuwing van 't Zand, het grootste plein van de stad. Na de aanduiding van het gekozen ontwerp was er vooral veel vrees voor hinder en inkomstenverlies bij de vele horeca-uitbaters op het plein. Anderhalf jaar geleden startte het grote werk.





Het nadert stilaan zijn voltooiing. "Een belangrijke datum wordt zondag 6 mei, want dan zullen Bruggelingen tijdens Open Wervendag een kraan kunnen beklimmen om het plein te bekijken", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Aannemer Aswebo zal dan drankbonnetjes uitdelen voor een feestelijke drink. Er worden daar zo'n 4.000 nieuwsgierigen verwacht.





Nieuw stukje rei

Helemaal klaar zal het plein pas zijn op 14 juli, net voor het bouwverlof. "Die timing was krap, want door de late vriestemperaturen hebben we wel wat moeten schuiven met de werken", zegt Landuyt. "Ook het plan om in zones te blijven werken, is aangepast. Nu wordt echt overal op het plein aan afwerking gedacht. Veel van de werken zijn zelfs nauwelijks zichtbaar, omdat het gaat om ondergrondse leidingen. Aswebo zet nu echt een maximum aan mankracht in om dagelijks vooruitgang te boeken. We zijn heel tevreden over wat nu al klaar is: het plein voor het Concertgebouw, het openleggen van het nieuwe stukje rei en de promenade voor het horecazaken. Iedereen is terecht benieuwd naar het eindresultaat."





Meifoor

Niet in het minst de horeca-uitbaters zelf. Die hebben de voorbije maanden wel eens geklaagd, maar blijven nu opvallend positief richting meet. "Uiteraard hebben we hinder ondervonden, maar daar wil ik nu niet te veel meer aan denken", zegt Curt Lagast van De Foyer. "Nu hebben we echt geen last meer van de werken. Het resultaat is ook mooi. Ik ben een fan van het open plein voor het Concertgebouw."





Nog meer goed nieuws: tijdens de Meifoor - die eind deze maand in Brugge start - komen er al zeker enkele attracties naar 't Zand, aan de kant van de horecazaken. Kookeet, het gastronomische topfestival in oktober, zal dit jaar niet terugkeren naar 't Zand. Het evenement blijft - uit praktische overwegingen - gewoon op het stationsplein, kant Sint-Michiels, plaatsvinden. Het eerste grote evenement op het nieuwe Zand wordt hoogstwaarschijnlijk de Kaasmarkt, tijdens de eerste zondag van september. Een weekend later volgt dan de officiële opening van het plein. Nu al zijn de voorbereidingen daarvoor bezig, want het wordt een groots volksfeest.