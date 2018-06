Volgend jaar geluidsschermen langs N31 29 juni 2018

De geluidsschermen langs de N31 in Brugge komen er in de loop van volgend jaar. Dat heeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bevestigd in antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). Momenteel staan er al geluidsschermen langs bepaalde delen van de N31. "Maar het gaat zeker niet om een aansluitend geheel. Het gevolg is dat bewoners langs sommige delen van deze weg met veel geluidshinder te kampen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval in de wijk Vogelzang", zegt Bert Maertens. "Daarom dat geluidschermen een absolute must zijn aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan, en specifiek ter hoogte van de Zandstraat, en ook aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug." (BHT)