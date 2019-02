Volg de gemeenteraad voortaan live

op YouTube Bart Huysentruyt

25 februari 2019

10u55 0 Brugge De gemeenteraad van Brugge is vanaf dinsdag live te volgen op YouTube.

Er is al langer vraag om de gemeenteraad nog beter toegankelijk te maken voor de Bruggelingen. Onder de vorige burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) lukte dat niet. Nu dus wel. De eerste zitting die live gaat, is deze van dinsdag 26 februari. Via het uitzenden van de gemeenteraad wil het stadsbestuur de burger een vlotte inkijk geven in het democratisch proces.

Sinds jaar en dag kunnen burgers de gemeenteraad in het stadhuis komen volgen, nu kan dat dus ook van thuis uit, via pc, tablet of smartphone. De uitzendingen worden gestreamd op het YouTubekanaal van Stad Brugge. De rechtstreekse link naar de uitzending is www.youtube.com/watch?v=BU75LpORvws. Je komt er ook door in het zoekveld van YouTube ‘Livestream gemeenteraad Brugge’ in te tikken. Ook de website van de stad neemt de livestream over. Surf daarvoor naar www.brugge.be/degemeenteraad. Ook na afloop van de gemeenteraad is de stream via YouTube nog te (her)bekijken. De gemeenteraad start dinsdag om 18.30 uur.