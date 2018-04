Voetbalzaal Garrincha moet weg, schepen Demon vreest krakers 20 april 2018

02u47 0 Brugge Er is een nieuwe stek nodig voor de voetbalzaal Garrincha, sinds het najaar van 2015 in de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek. "Straks wordt het weer een verloederd stuk Brugge, waar krakers en ongedierte de fakkel overnemen", stelt schepen Franky Demon.

De initiatiefnemers hebben van de Vlaamse overheid te horen gekregen dat ze eind dit jaar moeten stoppen. Vlaanderen zou plannen hebben met de site, die gesaneerd moet worden. "Jammer", vindt Frédéric Meurisse van Garrincha. "Maar we wisten dat dit zou gebeuren. We gaan nu op zoek naar een nieuwe plaats in Brugge." Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) zijn er nog helemaal geen plannen en is de noodzakelijke verhuis van Garrincha nog niet nodig. "Door deze tijdelijke recreatieve invulling kon de site van leegstand gevrijwaard blijven, in afwachting van een verdere ontwikkeling op het terrein. Het werd een succesverhaal, want vele Brugse sporters, jong en minder jong, uit scholen, jeugdverenigingen, vriendengroepen vonden de weg naar Garrincha om er zich uit te leven. Straks wordt het weer een verloederd stuk Brugge, waar krakers en ongedierte de fakkel overnemen", stelt Demon. Ook senator Pol Van Den Driessche (N-VA) mengt zich in de discussie. Hij vindt de uitspraak 'plat populisme' van Demon. "Had het van de stad afgehangen, dan was er zelfs nu al van Garrincha geen sprake meer. Vlaanderen en De Lijn hebben er net voor gezorgd dat de uitbaters nog een jaartje extra konden blijven, in afwachting van een nieuwe locatie." (BHT)