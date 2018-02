Vluchteling riskeert 18 maanden cel voor aanranding vriendin 07 februari 2018

Een Congolese vluchteling riskeert in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden voor de aanranding van een vriendin. Dat zou op oudejaarsavond 2016 gebeurd zijn in een woning in Oostkamp. De 24-jarige man was er op een feestje met de 26-jarige vrouw uit Brugge, die hij had leren kennen bij een katholieke beweging. "Beiden bleven slapen, maar plots kwam de beklaagde bij mijn cliënte in bed gekropen", aldus haar advocate. "Hij betastte haar borsten en stopte niet, ook al vroeg ze daarom. Dit had ze nooit verwacht. Ze leerde hem zelfs Nederlands na zijn aankomst in België eerder dat jaar." De Congolees vraagt de vrijspraak. "Ik zou haar nooit kwaad doen", klonk het. Uitspraak op 5 maart. (SDVO)