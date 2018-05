Vluchteling krijgt werkstraf omdat hij meisje betastte 15 mei 2018

03u21 0

Een 24-jarige Afghaan moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren, nadat hij vorig jaar een meisje betastte in het centrum van Brugge. Op 11 maart werd het 19-jarige slachtoffer in gebrekkig Engels aangesproken door de man. Hij duwde haar tegen een muur, gleed met z'n handen onder haar T-shirt en betastte haar borsten. De man vluchtte na de feiten weg, maar kon op basis van camerabeelden gevat worden. Hij verklaarde dronken te zijn geweest en zich niets meer te herinneren. Volgens z'n advocaat is de vluchteling goed geïntegreerd in België. "Hij heeft vast werk en volgde al een cursus Nederlands", pleitte hij. De Afghaan kwam door z'n blanco strafblad weg met een werkstraf. Als hij die niet uitvoert, moet hij alsnog 15 maanden naar de cel. (SDVO)