Vluchteling in koffer Jaguar op takelwagen 19 november 2018

Bij P&O Ferries in Zeebrugge is een mensensmokkelaar betrapt, die een minderjarige vluchteling wilde smokkelen in de koffer van een Jaguar die in panne stond. Dat gebeurde donderdag. Volgens het Brugse parket zagen controleurs bij P&O via een scanner dat er wellicht nog een tweede persoon in de Jaguar van een Engelsman van Iranese origine zat. De Jaguar stond op een Franse takelwagen om zo richting Engeland te verscheept te worden. De scheepvaartpolitie werd erbij geroepen en kon na onderzoek aantonen dat de eigenaar van het voertuig op de hoogte was dat er iemand in de koffer zat. De Irakese vluchteling verbleef eerder in de Jungle rond het Noord-Franse Duinkerke en werd in Grande-Synthe in de koffer gestopt. De vluchteling, die minderjarig blijkt te zijn, is ter beschikking van de Dienst Voogdij gesteld. De mensensmokkelaar is aangehouden. (BBO)