Vluchteling betast poetsvrouw OCMW: 8 maanden cel 24 april 2018

02u34 0

Een 21-jarige Afghaanse vluchteling is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden voor het aanranden van een poetsvrouw.





De Brugse dame werkt voor het OCMW van haar stad en was in juni vorig jaar aan het werk in een Lokaal Opvanginitiatief. "Ik was bezig met de badkamer te kuisen, toen die man binnenkwam", vertelde ze aan de politie. "Hij vroeg of hij zich mocht douchen, waarna ik vroeg om te wachten tot ik weg was."





Toen de twintiger zich effectief kon douchen, riep hij de poetsvrouw terug met een smoesje over een kapotte kraan. Eenmaal ze in de badkamer was, deed hij de deur op slot. Meteen daarna begon de Afghaan de vrouw te betasten aan haar achterwerk en borsten. Het slachtoffer slaagde er uiteindelijk in te ontkomen en diende klacht in bij de politie. Ze kreeg een morele schadevergoeding toegekend van 850 euro. De Afghaan zelf, die verklaarde zich niks meer te herinneren van de feiten omdat die gebeurden na een nachtje drinken, was niet aanwezig op zijn proces.





Hij had ook nog maar net zijn verblijfsvergunning. (MMB)