Vluchteling Akhilesh terug in Koolkerke 10 februari 2018

02u34 0 Brugge Akhilesh Pandoo (24), de vluchteling die vijf jaar geleden Mauritius verliet om bij zijn oom en tante in Koolkerke te komen wonen, is terug. Vorig jaar in april moest hij het land verlaten omdat hij niet over een geldige verblijfsvergunning beschikte. Nu waagt hij opnieuw zijn kans.

Akhilesh werd vorig jaar na de muziekles in het Conservatorium opgepakt en uitgewezen. De jongeman wachtte zijn lot af in het gesloten opvangcentrum De Refuge.





Hij was al ingeburgerd in Koolkerke, waar hij zes jaar geleden kwam wonen bij zijn oom Divendra Jodha (45) en tante Rumawtee (59). "Hij had geen familie meer in ons thuisland", vertelde nonkel Divendra vorig jaar aan onze krant.





"Zijn vader stierf toen hij een jaar oud was en van zijn moeder is geen spoor meer. Hij kwam naar België om te studeren." Akhilesh ging aan de slag als vrijwilliger, volgde les aan het conservatorium en speelde klarinet en slagwerk bij de plaatselijke Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid. Hij was ook actief in de plaatselijke kerk.





"We zijn blij dat Akhilesh terug is", zegt Geert Van Mulders van de plaatselijke harmonie. "Hij is hier op een legale manier, dit keer om zijn familie te bezoeken. Op die manier kunnen we proberen zijn dossier voor een arbeidsvergunning in orde te krijgen, zodat hij hier kan blijven. Dat kan natuurlijk nog wel even duren."





Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) ging het dossier van Akhilesh mee bepleiten in Brussel. "Het is goed dat hij nu werk zoekt en zich perfect wil integreren." Akhilesh, die we gisteren kort aan de telefoon kregen, wil liever niet reageren op het nieuws. (BHT)





