Vlaggetjes op speelplaats tegen pesten 10 februari 2018

02u41 0

Als afsluiter van de week tegen pesten hebben de leerlingen van SBSO De Varens in Brugge vlaggetjes opgehangen op de speelplaats. Het project is geïnspireerd op de Tibetaanse vlaggenlijnen. Dat zijn gekleurde rechthoekige stukjes textiel, bedrukt met gebeden en mantra's en opgehangen in slingers op bergpassen, tempels en rotspunten in de Himalaya. De boodschappen worden meegenomen in de wind en men gelooft dat zorgen en vragen op die manier een oplossing vinden. "Omdat pestgedrag een niet te onderschatten probleem is, ook op onze school, willen we leerlingen weerbaar maken", zegt coördinator Hannah Boute. "In hun eigen woorden schreven de kinderen een boodschap op hun vlaggetje die ze laten wapperen en meevoeren met de wind aan de lijn. Zo vormt de slinger één geheel tegen pesten." (BHT)