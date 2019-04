Vlaanderen zet licht op groen voor uitbreiding parking 't Zand Bart Huysentruyt

18 april 2019

17u08 0 Brugge De Vlaamse overheid heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een extra ondergrondse parking van drie verdiepingen onder het Koning Albert I-park.

Het gaat om de uitbreiding van de huidige parking 't Zand met 635 plaatsen. De parking wordt in de richting van het park verder uitgebreid tot ruim 1.930 plaatsen. Het zal daarmee de grootste ondergrondse parking van Vlaanderen zijn. Geen overdreven luxe, overigens, want de parking onder 't Zand staat heel vaak goed vol en tijdens eindejaarsperiodes zelfs vroeg overvol. Het is Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) die zijn handtekening zette onder het project, dat door de stad Brugge en nv Interparking was ingediend. De bouw van de nieuwe parking, die een aparte toegang zal krijgen via het Koning Albert I-park, start mogelijk al eind dit jaar. Meteen zal ook dat gedeelte van het park heraangelegd worden.