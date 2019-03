Vlaanderen heeft zin in koers: veel volk bij start Driedaagse BHT

27 maart 2019

16u01 0 Brugge De start van de Driedaagse Brugge - De Panne, eigenlijk een eendagskoers voor mannen en vrouwen, werd woensdag door veel koersliefhebbers bijgewoond.

Starten gebeurde op de Markt in Brugge en doet onvermijdelijk denken aan de hoogdagen van Brugge als startplaats van de Ronde Van Vlaanderen. Vergelijken heeft uiteraard geen zin, want de Driedaagse lokt uiteraard veel minder volk. Maar de koersliefhebbers waren wél op de afspraak. Onder meer de passage in de Katelijnestraat, ook wel eens een stukje Parijs-Roubaix in Brugge genoemd, viel in de smaak. De renners gingen op zoek naar de zege in De Panne.