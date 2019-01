Vlaamse Visveiling vreest toekomst door Brexit CEO Sylvie Becaus: “De economisch belangrijkste vissoorten komen uit Britse wateren” Bart Huysentruyt

11 januari 2019

13u08 0 Brugge Een harde Brexit kan desastreuze gevolgen hebben voor de Vlaamse Visveiling. Dat zegt CEO Sylvie Becaus. Als de Britten hun wateren zouden sluiten, dan is er in Vlaanderen nog amper aanvoer van economisch interessante soorten als griet of tong. “Er is overleg nodig”, zegt Becaus.

De geplande uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, mogelijk al in april van dit jaar, heeft niet alleen grote gevolgen voor de haven van Zeebrugge, waar onder meer de douanecontroles verscherpt worden. Ook de Vlaams Visveiling voelt de bui al hangen. Afhankelijk van het scenario kunnen de gevolgen immens zijn en dreigen de vissers in de problemen te komen. CEO Sylvie Becaus trekt aan de alarmbel: “Onze sector heeft het al niet makkelijk, maar zou wel eens enorme klappen kunnen krijgen in dit verhaal”, zegt ze. “De aanvoer van verse vis uit de Noordzee komt voor 55 procent uit Britse wateren. Dat is niet onlogisch, want daar bevinden zich de economisch interessantste vissoorten voor onze boten: veel tong en griet. Die duurdere soorten brengen het meest op voor de vissers.”

Maar als Groot-Brittannië zijn wateren zou sluiten, dan vallen die inkomsten weg en staan er veel jobs op de helling. “Dat zou een enorme impact hebben", zegt Becaus. “Het is het allerslechtste scenario voor onze vissers.” Ze pleit voor open Britse wateren, al zijn ook daar verschillende scenario’s mogelijk. “Alle vis uit Britse wateren zal in dat geval aangevoerd moeten worden in Groot-Brittannië. Om die vis met vrachtwagens terug in Europa te krijgen, moeten we een oplossing vinden voor het tijd- en waardeverlies van de vis. In dat geval kunnen we de gevolgen beperken.”

Die vis wordt nu met vrachtwagens door de tunnel vervoerd. “Het kan daar druk worden. Verse vis is een complex product. Dat moet zo snel mogelijk in de handel. Tijdsverlies moet uitgesloten worden." De Vlaams Visveiling probeert daarom al zoveel mogelijk te anticiperen op de Brexit. Douanedocumenten worden voorbereid, er is overleg met het federaal voedselagentschap. “We hopen dat de Britse wateren sowieso tot eind dit jaar open blijven. Als dat verandert, zal Europa de visquota moeten herzien.”

Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) is alvast op zijn hoede voor de mogelijke problemen voor de visserijsector. “Hier staan honderden jobs op het spel”, beseft hij. “De rederijen zijn heel erg afhankelijk van Groot-Brittannië. Ik heb Vlaams minister-president Geert Bourgeois op de hoogte gebracht van de gevolgen van de Brexit voor onze vissers. Er is actie of zelfs een noodplan nodig om mogelijke verliezen op te vangen.”