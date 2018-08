Vlaamse kandidates Miss België bezoeken Brugge 14 augustus 2018

02u28 0 Brugge De Vlaamse kandidates in de finale van Miss België brachten onlangs een bezoek aan Brugge.

Het is een traditie, die Filip Vanden Berghe in het leven heeft geroepen. Hij is de bezieler van de website Missitems.be, die bericht over het reilen en zeilen in de Belgische missenwereld. Ook huidig Miss België Angeline Flor Pua was aanwezig. Bij de warme temperaturen aten de meisjes onder meer een ijsje en schonken ze een fris biertje bij Bourgogne des Flandres.





(BHT)