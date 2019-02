Vlaams geld voor Brugse erfgoedwebsite en Grootseminarie BHT

14 februari 2019

11u08 0 Brugge Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft beslist om 11 projecten rond cultureel erfgoed te ondersteunen voor een totaal van 798.000 euro.

De projecten gaan over zowel roerend als immaterieel erfgoed. Tot de eerste categorie behoren gebruiksvoorwerpen en objecten die deel uitmaken van onze culturele geschiedenis, zoals beeldhouwwerken, schilderijen, manuscripten en archieven. Bij immaterieel erfgoed gaat het om culturele uitingen, tradities en gewoonten die een gemeenschap of groep voldoende belangrijk achten om levend te houden en door te geven aan toekomstige generaties, zoals de reuzencultuur, carnaval of de Belgische biercultuur.

Erfgoedcel Brugge ontvangt 51.000 euro voor een project om erfgoedbrugge.be uit te werken. Dat is een meertalig erfgoedportaal om de jaarlijks zes miljoen toeristen, die de collecties van het Brugs erfgoed bezoeken, wegwijs te maken en ook internationale onderzoekers over Brugge te informeren. De site kent nu al 50.000 bezoekers per jaar. Verder krijgen ook de Openbare Bibliotheek Brugge en het Grootseminarie Brugge geld om hun middeleeuwse monastieke manuscripten beter toegankelijk te maken. De bibliotheek en het grootseminarie zijn, samen de Universiteitsbibliotheek en het Bisdom Gent, partners binnen het project MMMONK.