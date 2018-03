Vlaams Belang ruimt afval transmigranten op 13 maart 2018

02u39 0

Een aantal leden van Vlaams Belang heeft zaterdag een gemeenschappelijke ruimte van het appartementsblok Residentie Mercator opgeruimd. Transmigranten hadden daar vorige week rommel achtergelaten. "In de ruimte was het een mengelmoes van matrassen, zetels en etensresten. Flatbewoners hebben ons gewaarschuwd, ook omdat ze de melding hadden gekregen van de politie dat het hun taak was om de rotzooi op te ruimen", zegt volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin. Samen met enkele militanten gooide Sintobin alles in een aanhangwagen richting containerpark. Gemeenteraadslid Yves Buysse zal de situatie tijdens de volgende gemeenteraad aankaarten. (BHT)