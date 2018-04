Vlaams Belang mikt op 4 zetels 24 april 2018

02u26 0

Vlaams Belang wil haar zetelaantal in Brugge verdubbelen. De partij mikt op vier zetels bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat moet gebeuren met lijsttrekker Stefaan Sintobin en de top-4-kandidaten An Braem, Yves Buysse en Arnold Bruynooghe.





Lijstduwer is Agnes Bruyninckx. "Ik wil van de partij in Brugge opnieuw een politieke factor van betekenis maken", zegt lijsttrekker Stefaan Sintobin. "Wij ijveren voor een gesloten centrum voor illegalen in Brugge, een geboortepremie van 500 euro voor jonge gezinnen en de invoering van de bevoegdheid Lokaal Vreemdelingenbeleid", aldus Sintobin. (BHT)