Visspaanstraat hele nacht afgesloten door gaslek:

31 bewoners geëvacueerd Siebe De Voogt

24 februari 2019

09u41 0 Brugge De Visspaanstraat in Brugge werd in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een gaslek. Eenendertig bewoners moesten hun woning verlaten. Een deel werd ondergebracht in een opvangcentrum van het Rode Kruis, anderen zochten onderdak bij familie. Zondagvoormiddag omstreeks 10.45 uur was het lek gedicht en mochten alle bewoners terug naar huis.

Verschillende bewoners van de Visspaanstraat, een zijstraat van de Katelijnestraat in het centrum van Brugge, merkten gisteren rond 23 uur een gasgeur op in hun straat. De Brugse brandweer snelde ter plaatse en stelde vast dat het gas zich had verspreid via de riolering. Vierentwintig bewoners werden meteen geëvacueerd en naar het nabijgelegen Novotel gebracht. De Visspaanstraat werd afgesloten tussen de Katelijnestraat en de Oude Gentweg.

Gezin met vier kinderen

Joke de Busscher (34) en haar vriend Niki De Coussemaker (33) moesten samen met hun vier kinderen Owen (13), Ewan (11), Noah (10) en Faith (9) in allerijl hun huis verlaten. “Onze drie jongste kinderen lagen al te slapen”, vertelt de vrouw. “We hebben hen moeten wekken. Ze wisten niet wat er gaande was. Mijn dochtertje was voortdurend aan het wenen en wilde geen moment van mijn zijde wijken. Ook onze zonen waren danig onder de indruk.” Joke en haar gezin konden niet in het Novotel terecht en werden opgevangen bij de ouders van Niki. “We hebben immers twee honden, een stafford en chihuahua, die niet welkom waren in het hotel. Mijn vriend is samen met onze oudste zoon en de dieren blijven slapen in onze garage. Die is gelegen aan de kant van de Vesten, waar er geen gevaar was. Ik ben met de jongsten naar mijn schoonouders getrokken.”

Verhoogde gasconcentraties

De hulpdiensten stelden in de Visspaanstraat een klein gaslek vast, maar dat bleek niet de oorzaak te zijn van de verhoogde waarden in de rioleringen. “Gezien het late uur werden de geëvacueerde bewoners naar het opvangcentrum van het Rode Kruis gebracht”, zegt woordvoerster Lien Depoorter van de Brugse politie. “Het ging om 15 mensen. De anderen konden op dat moment al terug naar huis. Rond 3.30 uur bleek echter nog een bijkomende evacuatie nodig. Nog 16 andere bewoners werden daarbij naar het opvangcentrum gebracht.”

Metingen

De brandweer gingen rond 4.30 uur de woningen binnen om de nodige metingen te doen. Zondagmorgen gingen ze samen met Fluvius opnieuw ter plaatse om de oorzaak van de verhoogde gasconcentraties in de rioleringen te zoeken. Omstreeks 10.45 uur kwam voor de bewoners goed nieuws. Het euvel was verholpen en iedereen mocht terug naar huis. Voor het autoverkeer bleef de Visspaanstraat wel afgesloten. Joke reageert opgelucht op het nieuws. “We zijn doodmoe, want hebben er een slapeloze nacht opzitten. Bovendien zaten onze hondjes nog in de garage en kregen de kinderen het moeilijk. Ze vroegen zich af of ze morgen weer naar school zouden kunnen gaan en maakten zich zorgen over hun speelgoed.”