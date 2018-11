Vijftiger met hond aangevallen in Astridpark Mathias Marien

16 november 2018

08u35 0

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een geval van zinloos geweld. Een 55-jarige man werd woensdagmiddag aangevallen in het Astridpark tijdens een wandeling met zijn hond. Een groepje van vier jongeren stapte op de vijftiger af en schold hem uit voor ‘hondenneuker’. Op sociale media ging de post van een kennis van de man ondertussen viraal. “Ook als burger kunnen we ons steentje bijdragen. Als jullie iets verdacht zien, aarzel dan niet om te helpen”, klinkt de boodschap. De feiten van woensdag zijn dan ook niet min: de jongeren gaven de hond een schop en namen ook de Bruggeling zelf vast. Er volgde wat duw- en trekwerk, waarna de vier het slachtoffer toch loslieten. “Het was maar een grapje”, riepen ze nog. Die kon gelukkig snel zijn hond terugvinden en stapte met een klein hartje huiswaarts. Uiteindelijk ging de man toch aangifte doen bij de politie. Een beschrijving van de jongeren kon hij evenwel niet geven. Fysiek valt de schade van de Bruggeling goed mee, maar mentaal heeft hij het lastig.