Vijftiger filmt onder rokken in winkels 19 november 2018

De 52-jarige F.V. uit Brugge is voor minstens een maand onder voorarrest geplaatst voor het filmen onder de rokken van nietsvermoedende vrouwen in de regio. Dat bevestigt het Brugse parket. De voyeur sloeg toe in winkels en supermarkten.





Vorig weekend werd de man betrapt in de Brico Plan-It in de Kolvestraat in Brugge. Een slachtoffer merkte plots dat de man haar filmde, waarop tumult ontstond en ook de politie werd verwittigd. Tijdens onderzoek kwam snel aan het licht dat het niet om een eenmalig feit ging. Er zouden meerdere opnames teruggevonden zijn. Zijn computer en toebehoren werden in beslag genomen.





De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en die aanhouding is intussen met een maand bevestigd in de Brugse raadkamer. De politie onderzoekt nu het aantal feiten en slachtoffers. De advocaat van verdachte F.V. wil voorlopig niets kwijt. (BBO)