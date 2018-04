Vijftig maatregelen tegen wateroverlast 17 april 2018

Vandaag, dinsdag 17 april, start om 17 uur in De Braambeier in Zedelgem een infomarkt over het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. Een jaar lang is er door burgers, verenigingen en de overheid nagedacht over hoe het overstromingsrisico in Sint-Michiels en Zedelgem verminderd kan worden. Het riviercontract bevat nu meer dan 50 maatregelen die de vallei van de Kerkebeek in de toekomst nog beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Op de infomarkt stellen de verschillende projectpartners de maatregelen voor die zij de komende jaren verder zullen uitwerken. (BHT)