Vijfde meer bezoekers voor Concertgebouw 08 mei 2018

02u30 0

Het Concertgebouw heeft een succesvol eerste jaar als Vlaamse Kunstinstelling achter de rug, met een stijging van 20 procent in de publieksopkomst. In 2017 was de cultuurtempel goed voor 105.500 bezoekers voor het eigen programma, waarvan 16.000 jonger dan 26 jaar. Er was ook 13 procent meer ticketverkoop. Het seizoensthema 'kosmos' zorgt ook voor een nieuw Kosmos Festival van 26 maart tot 10 april 2019. Het programma belicht de vaak sterke link tussen kunst en wetenschap. Wetenschapper Thomas Hertog en cellist Arne Deforce leggen de analogie tussen muziek en kosmos bloot tijdens een performance. Kunstenaar Karl Van Welden stelt United Planets voor, met kunst over de planeet Mars. (BHT)