Vijf verdachten blijven in de cel voor mensensmokkel via de Zeebrugse haven Siebe De Voogt

11 januari 2019

14u40 0 Brugge De Brugse raadkamer heeft vrijdagmorgen in twee verschillende mensensmokkeldossiers de aanhouding van vijf verdachten met een maand verlengd.

Maandag hield de Scheepvaartpolitie in Zeebrugge een verdachte wagen tegen met vijf inzittenden. De bestuurder verklaarde een Bulgaar te zijn en legde ook Bulgaarse documenten voor. Zijn passagiers waren vier Turken. Na verhoor ontdekten de speurders dat de Turken gesmokkeld werden door de bestuurder van de auto. De 38-jarige man zelf bleek een landgenoot van het viertal te zijn. Hij sprak immers bijna geen woord Bulgaars. Hoewel de Turk de feiten ontkent, verlengde de raadkamer zijn aanhouding met een maand. Dat was ook het geval bij vier verdachten in een ander dossier. Een wagen met Slovaakse nummerplaten meldde zich zondagnamiddag aan om in te schepen in de Pride of York-ferry. De vier inzittenden gaven zich uit voor Italianen, maar twee van hen bleken na controle in werkelijkheid Albanezen te zijn met valse papieren op zak. Samen met hun Italiaanse reisgenoten, een man van 59 en vrouw van 53 jaar oud, vlogen de twee achter de tralies.