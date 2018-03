Vijf nieuwe 'escape rooms' in centrum 16 maart 2018

In de Hoefijzerlaan nabij 't Zand in Brugge heeft het Belgische bedrijf Exit Games zopas een nieuwe vestiging geopend.





Exit Games is gespecialiseerd in 'escape rooms'. Groepen tot 36 personen kunnen er genieten van vijf onuitgegeven ontsnappingsspelen. Het bedrijf opende al eerder een locatie in Gent, waar al 20.000 bezoekers langs kwamen in twee jaar tijd. "We hebben een oppervlakte van 370 vierkante meter", vertelt Thierry Uyttendaele van Exit Games. "De nieuwe games in Brugge zijn totaal verschillend van deze in Gent. Zo heb je 'The Stones of Indiana', die je in de voetsporen doet treden van een beroemde archeoloog. In 'SOS Pacific' zijn de overlevingskansen om te ontsnappen aan een zinkende passagiersboot bijzonder klein en in 'Counter Terrorist Unit' moeten de beste CIA-teams een nucleaire holocaust zien te verijdelen. Zoals steeds is het principe om zelf een team samen te stellen en hebben de deelnemers slechts exact één uur om in hun opdracht te slagen."





Reserveren kan via het mailadres info@xitgames.be of telefonisch op 0489/30.31.49. (BHT)