Vijf maanden na heropening: nieuw interieur én 20 nieuwe cocktails in Groot Vlaenderen Bart Huysentruyt

03 april 2019

17u59 0 Brugge De Brugse cocktailbar Groot Vlaenderen pronkt met een nieuw interieur en twintig nieuwe cocktails op de kaart.

Vijf maanden geleden namen Dieter Moeyaert en Shanna Delfosse de bar over waar ze elkaar 2,5 jaar geleden leerden kennen. “Dat hebben we ons nog geen minuut beklaagd”, zegt Dieter, die voorheen actief was op het strand van Knokke en ook als freelance journalist werkt. “Tijdens weekends zit het stampvol en de reacties op de cocktails zijn geweldig, ook van buitenlandse gasten.” Groot Vlaenderen zag er voorheen wat uit als een donkere hotelbar. Daar hebben Dieter en Shanna wat aan gedaan. “Het is kleurrijker dan ooit en volledig in de sfeer van de Tikicultuur uit de jaren ‘40 en ‘50 van vorige eeuw. Stel je dus maar een typisch Caraïbische sfeer voor met veel bloemen, planten en opgezette dieren. Het zijn kitscherige objecten, maar we hebben het toch stijlvol proberen aan te kleden.”

Op de kaart vind je onder meer klinkende cocktailnamen als ‘I Am Groot’ of ‘Golden Gun’, verwijzend naar bekende films. “Er staan twintig extra cocktails op de kaart", glimlacht Shanna. “Dat brengt het aantal in totaal op zestig. Je kan voortaan ook ‘aperitivo’ bestellen. Dat zijn Italiaanse aperitiefhapjes die we tussen 17 en 18 uur aanbieden om de maag open te zetten." In mei lanceert het koppel, dat zich onlangs verloofde, ook nog met een mobiele bar.

De grote openingsavond is vrijdag, maar ook tijdens de week kan je er al terecht.