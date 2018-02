Vijf inbraken in de vooravond: politie roept op tot waakzaamheid 13 februari 2018

02u38 0 Brugge De politie van Brugge roept alle inwoners op om de nodige voorzorgen te nemen nadat afgelopen weekend op vijf verschillende plaatsen werd ingebroken in de vooravond. De buit bedroeg juwelen en dure laptops. In Zeebrugge braken dieven dan weer zeven bergingen open in een ondergrondse garage. Daar gingen ze lopen met wasmiddel, flessen wijn en schoenen. "Het gebruik van lichtschakelaars met een timer kan voorkomen dat een woning onbewoonbaar lijkt", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Vijf inbraken tijdens de vooravond: het is net iets te veel om toeval te zijn. Een dievenbende trok afgelopen weekend op pad in het Brugse en maakte op twee dagen tijd heel wat juwelen en laptops buit.





De timing is niet onlogisch: tijdens de vooravond is het al donker én zijn heel wat mensen vaak niet thuis. Zeker nu, tijdens de krokusvakantie, gaan heel wat gezinnen op reis. Het is het ideale moment voor inbrekers om hun slag te slaan. Dat was zaterdag en zondag het geval in de Vaartdijkstraat, de Herdersbruggestraat, de Oude Kerkstraat en de Emiel Vanderveldestraat. Zondag braken de dieven langs de Rederskaai zeven bergingen open. Het sein voor de politie om de inwoners te waarschuwen en enkele tips mee te geven.





Bewoonde indruk geven

Volgens korpschef Dirk Van Nuffel is het belangrijk om de woning een bewoonde indruk te geven. Oók als er niemand thuis is.





"Dat kan door lichtschakelaars te gebruiken die werken met een timer", zegt de korpschef. Ook een goede relatie met de buren is belangrijk. "Een goede buur kan je post bijhouden, die anders al te opzichtig bewijst dat er niemand thuis is."





"Ook rolluiken optrekken en neerlaten, of de gordijnen eens in een andere stand plaatsen, kan nuttig zijn. Voor ze inbreken gaan dieven meestal eerst op verkenning. Als ze merken dat de ramen en de brievenbus er telkens anders uitzien, gaan ze sneller dat huis overslaan", klinkt het.





Bewoners van flatgebouwen wordt gevraagd de deur van de gemeenschappelijke ruimtes altijd goed te sluiten.