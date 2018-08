Vijf inbraken in buurt Sint-Godelievekerk 20 augustus 2018

In Sint-Michiels bij Brugge is vrijdagnacht ingebroken in vijf woningen. De inbraken gebeurden in de buurt van de Sint-Godelievekerk, onder meer in de Weinebruggestraat. Daar forceerden dieven de achterdeur van de woning en gingen ze met een som geld aan de haal. De werkwijze en de buit zijn bij elke inbraak gelijkaardig. Ook in de Joseph Wautersstraat in Sint-Andries werd ingebroken. De politie startte een onderzoek op en liet het labo ter plaatse komen voor de sporenonderzoeken. (MMB/BBO)