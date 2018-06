Vijf extra schoolstraten in september GETEST EN GOEDGEKEURD AAN DE TRIANGEL BART HUYSENTRUYT

05 juni 2018

02u54 0 Brugge Brugge telt vanaf september vijf nieuwe schoolstraten. Die worden een halfuur voor en na schooltijd afgesloten voor het verkeer. "De resultaten zijn verbluffend", zegt directeur Eddy Boutens van De Triangel, een van de twee Brugse 'testscholen'.

Het actieplan 'Veilige schoolpoort' kwam er vorig jaar nadat de kleuter Yamen (6) door een truck werd gegrepen aan de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege. Naast een aantal maatregelen aan onveilige schoolomgevingen wordt er sinds 1 september geëxperimenteerd met schoolstraten: aan De Triangel in de Diksmuidse Heirweg en Olva Sint-Katarina in Assebroek is dat al het geval. Zo'n straat, waar de ingang van een school is, wordt bij het begin en het einde van de schooldag een half uur afgezet voor voertuigen. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk: te voet of met de fiets.





Toegeeflijk

"De resultaten, op een paar weken van het einde van het schooljaar, zijn bemoedigend", zegt directeur Eddy Boutens van basisschool De Triangel. "90 procent van de ouders vindt de situatie veiliger. Ook 85 procent van de buren staat achter het plan. Daar waren we op voorhand wat ongerust over, omdat ze toch wat toegeeflijk moeten zijn in de uren rond begin en einde van de schooldag. Enkele grootouders hebben zich zelfs geëngageerd om volgend schooljaar de hekken te komen plaatsen." Ook de kinderen zijn enthousiast. "Vorig jaar wilde mijn mama er altijd bij zijn als ik met de fiets naar school kwam. Nu mag ik al alleen", zegt een van de leerlingen. Uit de enquête van de school blijkt bovendien dat 15 procent van de ouders nu met de fiets of te voet naar school komt.





Gezondere lucht

Omdat het project zo succesvol is, wil de stad er vanaf september vijf nieuwe scholen bij betrekken: basisscholen Christus-Koning (Gerard Davidstraat), Manitoba (Manitobalaan), Mozaïek (Pastorieweg), De Zonnetuin (Beeweg) en Sint-Michiels (Sint-Michielslaan). "We starten met de schoolstraat in de derde week van september", licht schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a) toe. "In de eerste twee weken zullen we de ouders en kinderen warm maken voor het project. Op langere termijn moet een schoolstraat aan onze Brugse basisscholen de norm worden. Het betekent meer beweging voor de kinderen, gezondere lucht, meer rust aan de schoolpoort, veiligheid en meer contact tussen ouders."





Ook Vlaanderen springt mee op de kar. De Vlaamse overheid start een campagne om scholen en gemeentebesturen warm te maken voor schoolstraten. Op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be is alle informatie gebundeld.