Vierde procesdag rond dodelijke steekpartij op Brugse Markt: uitkijken naar pleidooien van Vermassen en co Siebe De Voogt

31 januari 2019

08u35 0 Brugge In het Brugse assisenhof gaat om 9 uur de vierde dag van start van het proces rond de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt van 4,5 jaar geleden. Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). Die werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met 6 messteken. Volg alles op deze pagina.

Woensdag werd het een bewogen procesdag. Tijdens de getuigenis van vader Betelguiriev werd duidelijk dat zijn voortvluchtige zoon in Tsjetsjenië een volledig nieuw leven opbouwde. Hij trouwde met de dochter van een hoge magistraat en kreeg intussen ook een zoontje met haar. Volgens vader Betelguiriev wil zijn zoon terugkeren naar België, maar is hij te bang. Zijn uitspraken waren een doorn in het oog van de nabestaanden.

Donderdagvoormiddag komen nog de ouders van Steven Van Geel getuigen. Daarna gaan de burgerlijke partijen van start met hun pleidooien. Die zullen de rest van de dag in beslag nemen. Vrijdag houdt de procureur-generaal zijn requisitoir en komt de advocaat van Van Geel aan het woord.