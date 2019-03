Vierde editie Brugge Classic uitverkocht: 600 sportievelingen fietsen rond Breydelstad MMB

23 maart 2019

11u38 0 Brugge De vierde editie van de Brugge Classic lokte zaterdagochtend 600 sportievelingen. Het evenement was daarmee volledig uitverkocht.

In drie groepen, elk aan eigen tempo en met gemotoriseerde begeleiding, legden ze een parcours af van 65 km, 75 km of 100 km rond Brugge.Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) gaf om 9 uur het startschot voor de 600 fietsers. Burgemeester Dirk De fauw was eveneens van de partij. Hij zette zich in koerstenue op kop om het peloton op sleeptouw te nemen. De weergoden waren de sportievelingen alvast gunstig gezind. Ze konden het parcours in droge omstandigheden afleggen.