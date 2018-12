Vier transmigranten krijgen zes maanden cel voor binnendringen van haven Siebe De Voogt

14 december 2018

11u05 0 Brugge Vier transmigranten zijn vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank veroordeeld voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge of het nabijgelegen militair domein Knapen. De Ethiopiër, Libiër, Algerijn en Marokkaan kregen 6 maanden cel en moeten ook een geldboete van 800 euro betalen.

Net als vele anderen probeerden de vier via de haven naar Groot-Brittannië te geraken: feiten die door een nieuwe wet sinds 2016 strafbaar zijn. Vijf andere illegalen hangt volgende maand dezelfde straf boven het hoofd. Het gaat om mannen afkomstig uit Tunesië, Marokko, en Algerije die in oktober en november opgepakt werden in het havengebied.