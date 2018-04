Vier sportievelingen op lijst sp.a 20 april 2018

Brugges grootste politieke partij sp.a zet vier sportievelingen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het gaat om relatief minder bekende namen, die weliswaar erg actief zijn in sportverenigingen. "Wij mikken niet op bekende Bruggelingen, maar op mensen die de vinger aan de pols houden bij de sportclubs", zegt gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht. De vier nieuwkomers zijn Sylvie D'Hert (46), Ann Vangaever (48), Katrien Delaender (52) en Georges Cattoor (69). Delaender is de meest bekende naam. Zij is lid van de Brugse Zwemkring en haalde al topresultaten in triatlon in haar leeftijdscategorie. Sp.a zegt zo goed als klaar te zijn met de lijstvorming. Opmerkelijk: onafhankelijk raadslid Sammy Roelant krijgt zeker een plaats binnen de eerste vijf. (BHT)