Vier KooKeet-zondagen in Urb Egg 24 juli 2018

In tijdelijk café Urb Egg in de tuin van de Poortersloge kan je vier zondagen genieten van topgastronomie in de aanloop naar het festival KooKeet. De deelnemende chefs zijn de koks van Nous, Komtuveu, Kok Au Vin en Cantine Copine. Zij staan achtereenvolgens op 5 augustus, 19 augustus, 2 september en 16 september achter de potten in Urb Egg. Aanschuiven kan telkens vanaf 12 uur, tot de voorraad strekt.





(BHT)