Vier kledingzaken maand onder één dak TIJDELIJKE WINKEL THE BOX HEROPENT IN ACADEMIESTRAAT BART HUYSENTRUYT

09 februari 2018

02u35 38 Brugge Vier Brugse kledingzaken bundelen de krachten en hokken een maand lang samen op één tijdelijke locatie. Ze maken gebruik van The Box, een tijdelijk winkelconcept dat zopas de deuren opende in de Academiestraat. "We komen goed overeen, dus waarom niet", motiveert Charlotte Behets van damesboetiek Mais Oui.

The Box, een initiatief van De Makersrepubliek in Brugge, kende een jaar lang succes in de Sint-Jakobsstraat. De ruimte was bijna elke maand verhuurd aan een andere kleine ondernemer. Omdat de handelshuur daar ten einde liep, vond de stad in de Academiestraat naast de Poortersloge een nieuw onderkomen. Daar is bovendien veel meer plaats: The Box biedt nu zelfs plaats aan vier kledingzaken die er een collectieve stockverkoop houden. "Een unieke mogelijkheid om prima kledij van vorige zomer en winter toch nog aan democratische prijzen te verkopen", vindt Charlotte Behets van dameszaak Mais Oui, ook al in de Academiestraat. Ze bundelt de krachten met haar collega's van Boetiek Ruth, Twee Meisjes en Fresh. Die zaken bevinden zich in de Sint-Jakobsstraat en Ezelstraat. "We zijn eigenlijk alle vier vrij recent in Brugge met een kledingzaak begonnen", vult Thomas Albrecht van Fresh aan. "Het klikt tussen ons: we hebben alle vier voor een niet voor de hand liggende locatie in de stad gekozen. Het zijn straten die nabij de grote winkelstraten liggen, maar toch minder volk trekken. Doordat er de laatste jaren veel nieuwkomers zijn bijgekomen, merken we wel een toename van het aantal bezoekers en klanten."





Modeshow

De vier kledingzaken hielden vorig jaar tijdens Autoloze Zondag al eens samen een modeshow en vonden dit het moment om nog eens samen te werken. "De stijl van onze zaken sluit eigenlijk vrij goed op elkaar aan", zegt Albrecht. "Hoewel de drie andere zaken uitsluitend dameskledij aanbieden, breng ik ook een assortiment aan herenkledij mee naar The Box. Afwachten of dat ook een publiek trekt, maar wie niet waagt, niet wint."





Dat vier bestaande handelszaken The Box afhuren, is een uitzondering. Dat zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





Leegstand wegwerken

"Eigenlijk is de ruimte vooral bedoeld voor mensen die willen ontdekken wat het is om een zaak uit te baten in Brugge. Dat zijn dan bijvoorbeeld webshops die een echte winkel overwegen. Tussen april en december vorig jaar was de ruimte quasi altijd bezet. De laatste huurder, nootjeszaak Tnuts, zoekt inmiddels een pand in de binnenstad. Dat helpt om de leegstand, die er zeker is in Brugge maar in vergelijking met andere steden toch laag is, weg te werken."





The Box is in februari elke woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 18 uur bezet door de vier kledingzaken. In maart trekken nieuwe huurders in het gebouw.