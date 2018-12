Vier kerstkindjes in Brugse ziekenhuizen Bart Huysentruyt

27 december 2018

15u02 0 Brugge In Brugge zijn op kerstdag vier kerstkindjes geboren: drie in het AZ Sint-Jan en één in het Sint-Lucasziekenhuis. Ouders en baby’s stellen het goed.

In het AZ Sint-Jan was Billie Ricourt de eerste kerstbaby. Zij werd om 8.45 uur geboren. Papa Steven en mama Rebecca Rommelaere uit Sint-Andries verwelkomen hun derde kindje, na Arthur en Marthe. Billie is een flinke baby van 4 kilogram. In hetzelfde ziekenhuis kwam even later Jérome Geldhof ter wereld. Hij is het eerste kindje van Joren en Sarah Dhiet uit Ruddervoorde. Ook voor Hoesam Majeed en Laila Bellaou was het feest op 25 december. Zij werden de ouders van Amir Hazem Majeed. Het is, na Naia, hun tweede kindje. Zij wonen in Beernem. Ook in het AZ Sint-Lucas was er een kerstgeboorte.