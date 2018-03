Vier horecabazen kiezen voor Open Vld Plus 14 maart 2018

02u35 0 Brugge Vier horecabazen staan in oktober op de lijst van Open Vld Plus in Brugge.

Het gaat om Jan Vandenbogaerde (café De Chalet), Kevin Koekelbergh (Cookies), Caroline Lescohier (Trattoria Pizzeria) en Alain Verhaeghe (Muttley's). Behalve Vandenbogaerde, die tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen al voor Open Vld koos, is het voor de anderen een nieuwe ervaring. "Maar wel eentje waar ik helemaal achter sta", zegt Kevin Koekelbergh (38). "Ik heb een zaak in hartje Brugge en zie veel dingen die ook verkeerd lopen. Ik wil mee mijn schouders zetten onder een horecavriendelijk Brugge. Dat wil ook zeggen: altijd terrassen het hele jaar door, maar ook vlottere vergunningen en meer initiatieven voor jongeren. Meer lusten, minder lasten." Volgens lijsttrekker Mercedes Van Volcem voelen café-uitbaters wat er leeft in Brugge. "We horen dat er veel ontevredenheid is. De positieve sfeer moet zich herstellen. De caféhouders vertolken wat mensen voelen en willen." (BHT)