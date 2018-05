Vier grafdelvers voor rechter 19 mei 2018

02u25 0 Brugge Vier Brugse grafdelvers moeten zich op 5 juni in de rechtbank verantwoorden voor grafschennis en diefstal op Brugse kerkhoven.

Aanvankelijk bekenden maar twee grafdelvers de feiten, maar verder onderzoek bracht aan het licht dat er nog arbeiders bij betrokken waren. De bal ging eind vorig jaar aan het rollen toen een van hen - Kevin D. - werd opgepakt naar aanleiding van de rellen na Club-Antwerp. Op zijn gsm vond de politie toen heel wat bezwarende foto's van skeletten die waren opgegraven. Uit verder onderzoek bleek dat D. ook regelmatig persoonlijke spullen - zoals een ring of gouden tand - uit de graven stal. Al snel kwam een collega in het vizier, die de feiten ook bekende. De speurders waren echter overtuigd dat de volledige ploeg - een achttal mensen - op de hoogte moest zijn van de feiten. Uiteindelijk worden er vier grafdelvers vervolgd. Twee zijn nog steeds aan het werk. Het gaat om het viertal dat 'het vuile werk' opknapte en graven verwijderde waarvan de concessie verlopen was. Het stadsbestuur wacht de uitkomst van het proces af om maatregelen te nemen. (MMB)