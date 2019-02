Vier glascontainers gaan ondergronds: “Netter en stiller” Bart Huysentruyt

20 februari 2019

16u54 0 Brugge Het Brugse stadsbestuur besliste op voorstel van schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) om een aantal inzamellocaties voor flessen en bokalen te wijzigen of ondergronds te brengen.

Op de inzamellocaties voor glas in de Londenstraat en Brusselstraat (Zeebrugge), Sint-Jansdreef (Sint-Andries) en Polderstraat (Sint-Kruis) worden de bovengrondse containers vervangen door ondergrondse exemplaren. “Dat oogt netter en ze zijn ook stiller. De vervanging is gepland vanaf half maart”, zegt Van Volcem. Daarnaast zullen de glasbollen op de inzamellocaties in de Gentpoortvest, Wittemolenstraat (hoek Koning Albert I-laan) en Brieversweg (aan supermarkt Ronse) worden verwijderd omdat ze zorgen voor overlast voor de buurtbewoners. Op deze drie locaties zullen Bruggelingen geïnformeerd worden aan de hand van informatieborden over de dichtstbijzijnde glascontainers.