Vier dievegges bij kraag gevat na ware plundertocht 10.800 EURO AAN KLEDIJ GESTOLEN, ALERTE BURGER BETRAPT HEN MATHIAS MARIËN BART BOTERMAN

19 februari 2018

02u36 0 Brugge Vier vrouwen zitten momenteel in de cel nadat ze vrijdag in Brugge een ware plundertocht hielden in minstens dertien verschillende kledingwinkels in de Steenstraat en de Zuidzandstraat. "Goed voor een buit van ongeveer 10.800 euro. De vrouwen, van Kaapverdische en Portugese nationaliteit, werden gevat dankzij een alerte burger", zegt het parket van Brugge. Hun wagen werd onderschept op de E40 en zat propvol kledij.

De lijst met getroffen winkels is lang: het viertal dievegges sloeg vrijdagnamiddag onder meer toe bij LolaLiza, C&A, Mango, Desigual, Esprit, H&M, Celio, Zara en Springfield. Van andere aangetroffen kledij tracht men de oorsprong deze week verder te achterhaald.





"Een burger zag hoe enkele vrouwen opvallend veel heen en weer naar hun wagen liepen met tassen vol kledij. De man nam een foto van het voertuig en verwittigde de politiediensten. De wagen was al weggereden, maar werd op de E40 richting Frankrijk onderschept. De auto zat propvol gestolen kledij. De dames verklaarden dat ze onderweg naar Parijs waren", zegt het parket van Brugge. De onderzoeksrechter hield hen dit weekend aan op verdenking van de reeks winkeldiefstallen, met een voorlopige optelsom van 10.800 euro aan kledij. Allicht zouden ze de buit verkopen op de zwarte markt.





Het gaat om vrouwen met een zwarte huidskleur van Kaapverdische en Portugese nationaliteit, geboren in de jaren '70 en '80. Ze gingen telkens met een dieventas, wellicht binnenin met zilverpapier bekleed om de alarmsystemen te omzeilen, tewerk.





Goed acteren

"Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan", zegt Nathalie Clarysse, gerante van het Springfield-filiaal in Brugge. "Het waren inderdaad twee vrouwen van vreemde afkomst, ik zie hun gezichten nog voor me. Ze hadden vrijdagnamiddag ongewoon veel kledij meegenomen naar de pashokjes. Ik was al argwanend en vroeg nog of de maat klopte. Ze antwoordden kort dat alles naar wens was en gingen zogezegd verder met 'passen'. Ze konden in elk geval goed acteren en waren zelfs aan het giechelen."





"Ik hield ze nochtans in het oog, maar plots waren ze onopgemerkt verdwenen en er bleek niets afgerekend aan de kassa. Ze maakten gebruik van het feit dat het zeer druk was in de winkel. Ik had beter moeten opletten, maar ben enigszins blij dat de dievegges zijn gevat en ik de kledij kan recupereren", aldus Nathalie Clarysse.





Geen alleenstaand geval

De recente plundertocht in Brugge is geen alleenstaand geval. In het centrum van Brugge registreerde de politie in 2017 liefst 319 winkeldiefstalen, met pieken in februari, maart en december.