Vier Brugse musea krijgen kwaliteitslabel van Westtoer Bart Huysentruyt

12 maart 2019

09u07 0 Brugge Het provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie Westtoer heeft vier Brugse musea beloond met een Q-label. Dat is een bekroning voor hun inzet op het vlak van klanttevredenheid.

Al enkele jaren beloont Westtoer alle toeristische ondernemers in West-Vlaanderen die elke dag hard werken om de bezoekers een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Vier Brugse museumlocaties stapten in het project: het Belfort, het Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal en het Volkskundemuseum.

Bezoekerservaring

Het Q-label daagde Musea Brugge uit om de bezoekerservaring onder de loep te nemen. Bezoekers werden bevraagd over hun afgelegd traject in het museum en konden aangeven wat beter kan.

“Zo is er ondertussen meer informatie geafficheerd voor bezoekers die eventueel een poosje in de wachtrij aan het Belfort aanschuiven”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Ook waarom ze in de rij staan en de gemiddelde wachtduur krijgen de bezoekers mee.

Audiogids

Vanaf eind mei zullen er in de drie grootste locaties (Gruuthuse-, Groeningemuseum en Sint-Janshospitaal) opnieuw audiogidsen ter beschikking zijn en werken we aan procedures om de werking binnen de organisatie te optimaliseren.”

Musea Brugge, met 206 medewerkers geen kleine organisatie in Brugge, zegt blij te zijn met het Q-label en wil het ook voor andere musea behalen.