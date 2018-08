Vier bestuurders onder invloed bij controles Wecandance 14 augustus 2018

De Brugse politie hield afgelopen weekend scherpe controles op diverse locaties rond Wecandance in Zeebrugge. Ook de douanediensten waren daarbij aanwezig. Het festival brak dit jaar met 35.000 bezoekers alle records. Alles verliep zonder grote incidenten, maar bij verkeerscontroles op de toegangswegen werden wel verschillende bestuurders betrapt onder invloed van drugs of met verdovende middelen op zak. "Vier op de twintig gecontroleerde chauffeurs legden een positieve drugstest af", zegt Philippe Tankrey van de Brugse politie. "Eén wagen bleek niet verzekerd en twee voertuigen bleken niet gekeurd te zijn. Meerdere mensen werden ook betrapt met drugs op zak." De politie arresteerde één jongeman als vermoedelijke drugsdealer. Hij had vijf bolletjes van 1 gram coke op zak en 24 gram cannabis, maar mocht van het Brugse parket na verhoor beschikken. "Met de controles willen we een duidelijk signaal geven", stelt Tankrey. "Drugs horen niet thuis in het verkeer en willen we ook ver weg houden van festivals." Ook de douane was bij de verkeerscontroles aanwezig. Zij inde in totaal 15.000 euro aan penale boetes die nog niet betaald waren. (SDVO)