VIDEO. Yoga- en massagesalon in hartje Brugge vernield door brand Mathias Mariën

18 februari 2019

22u52 7 Brugge Een yoga- en massagesalon in het centrum van Brugge is vernield nadat maandagavond een zware brand uitbrak aan een elektrische massagezetel. De bewoners waren niet aanwezig. Het waren buurtbewoners die de sterke rookontwikkeling opmerkten. Het pand werd na de bluswerken onbewoonbaar verklaard.

Het vuur ontstond omstreeks 21.30 uur in de Ganzenstraat in hartje Brugge. De precieze oorzaak van de brand was maandagavond nog niet helemaal duidelijk. Vast staat dat de brand ontstond aan een elektrische massagetafel. Een kortsluiting is de meest voor de hand liggende optie, maar dat wordt dus verder bekeken.

De eigenaars van het yoga- en massagesalon, die volgens buren ook in het gebouw wonen, waren niet aanwezig. Het waren alerte buren die de rookontwikkeling opmerkten en de hulpdiensten alarmeerden. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de schade aanzienlijk is.

Behalve de verbrande massagetafel is er ook binnenin heel wat brand- en rookschade. Het pand werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Volgens buurtbewoners was de bewoonster pas recentelijk in de woning ingetrokken. Op de ramen hangt zelfs nog reclame van de vorige decoratiewinkel. Er raakte bij de brand niemand gewond.